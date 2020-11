Milan-Verona, il presidente Setti positivo al coronavirus | Serie A News

Milan-Verona, il presidente Setti positivo al coronavirus

MILAN VERONA – Notizia importante in casa Verona in vista della partita contro il Milan, in programma domenica sera San Siro. C’è un positivo al coronavirus. Non si tratta però di un giocatore, ma del presidente Maurizio Setti. Ecco il comunicato ufficiale del club scaligero.

“L’Hellas Verona FC – si legge – comunica che il Presidente Maurizio Setti è risultato positivo al Coronavirus-Covid-19 in seguito al test diagnostico effettuato ieri. Il Presidente, lievemente sintomatico, sta bene, è già in isolamento presso la propria abitazione e seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. A proposito di domenica, Pioli si affida ai fedelissimi. VAI ALLA NOTIZIA>>>