Milan-Verona 1-0 al 45′: Giroud la sblocca dal dischetto

Dopo il momento di commozione di Ibrahimovic , parte la partita con il Verona subito in attacco. Controllo di palla abbastanza lento del Milan. Tiro di Leao deviato sopra la traversa. I rossoneri cercano il gol, ma non trovano lo spiraglio giusto . Bella giocata di Brahim Diaz, che si conquista una punizione pericolosa. Il tiro di Theo si infrange sulla barriera. Si lamenta il Milan per un possibile calcio di rigore proprio su Hernandez, ma non c'è nulla per Valeri .

Partita piuttosto chiusa, con le due squadre che non riescono a farsi male. Al 26' tiro insidioso di Messias, che viene deviato in corner. Pericoloso il Verona, Ngonge si invola in area, trova un buon cross, ma non c'è nessun gialloblù a supporto. Al 31' ci prova Calabria, ma il suo tiro è troppo centrale. Partita che resta molto bloccata. Bellissima azione al 39' sull'asse Theo-Giroud: il terzino spara al centro, ma non trova nessun tocco. Calcio di rigore per il tocco su Brahim Diaz in area, dopo il check VAR molto lungo. Dal dischetto va Giroud che non sbaglia, Milan in vantaggio nel recupero. Termina qui la prima frazione di gioco. Segui qui la diretta del secondo tempo di Milan-Verona da San Siro >>>