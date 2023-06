Milan-Hellas Verona, lacrime di commozione per Zlatan Ibrahimovic

Una coreografia che recita "GodBye", l'applauso del pubblico di San Siro, i saluti e le lacrime. L'ultimo match di Zlatan Ibrahimovic è ricco di emozione, per uno dei giocatori più importanti della storia recente del Milan. Una versione dello svedese mai vista finora, ma toccata da un momento che sembrava non poter arrivare mai. Ibra si emoziona e si lascia andare alle lacrime, colpito dagli applausi, i cori e uno striscione che simboleggia l'amore rossonero nei suoi confronti. Ecco come e dove vedere Milan-Verona in tv o in diretta streaming >>>