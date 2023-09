È stato comunicato il dato relativo al numero di spettatori presenti questa sera a 'San Siro' in occasione di Milan-Verona

È stato comunicato il dato relativo al numero di spettatori presenti a 'San Siro' questa sera in occasione di Milan-Verona, gara valida per la 5^ giornata di Serie A. Alla Scala del Calcio presenti 71070 spettatori per un incasso di 2.241.898 euro.