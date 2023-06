Milan-Verona, la curiosità: San Siro è un fortino | Serie A News

Il Milan ha perso solo due partite in casa (2-1 v Napoli il 18 settembre 2022 e 5-2 v Sassuolo il 29 gennaio scorso): l'ultima stagione in cui ha concluso il torneo con cosi poche sconfitte interne risale al 2011/12 con Allegri in panchina. I rossoneri hanno conquistato 40 punti a San Siro, qualora dovesse vincere sarebbe la formazione con la maggiore differenza (16) tra punti conquistati in casa (43) e in trasferta (27), attualmente Juventus e Inter hanno una differenza più ampia (15) - a quota 13 al momento anche l'Empoli. LEGGI ANCHE:Milan, i numeri totali di Ibrahimovic con il Diavolo >>>