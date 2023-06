Milan-Verona, la curiosità: le differenze tra le due squadre | Serie A News

( fonte: acmilan.com ) L'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League è stato appena raggiunto, ma vincere è sempre importante. Il Milan vuole rifarlo dopo la grande serata di Torino: per finire al meglio, per arrivare a quota 70 punti, per regalare un'altra gioia ai tifosi. Leggiamo le principali curiosità legate alla nostra 38ª giornata di Serie A contro l' Hellas Verona .

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol nei primi 30 minuti in campionato (21), dall'altra parte nessuno ha subito più reti dell'Hellas Verona nei minuti di recupero finali (8). In percentuale, questa è la gara tra la squadra che ha segnato di più su azione (il Milan, 82%, 50/61) e quella che ne ha incassati di più (il Verona, 88%, 49/56). Ecco come e dove vedere Milan-Verona in tv o in diretta streaming >>>