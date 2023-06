Milan-Verona, l’analisi dell’avversario di ‘acmilan.com’ | Serie A News

A complicare ulteriormente le cose per gli uomini di Marco Zaffaroni è poi il rendimento in trasferta mantenuto nell'annata in corso. L'Hellas Verona ha infatti vinto soltanto una partita esterna in questa stagione (1-0 contro il Lecce il 7 maggio scorso). Nessuno ha fatto peggio nei cinque principali campionati europei. In più, solamente la Sampdoria (nove) ha guadagnato meno punti lontano dalle mura amiche degli scaligeri in questa stagione di Serie A (10 in 18 match). I gialloblu, infine, sono la formazione che ha realizzato meno gol fuori casa nel torneo (10).