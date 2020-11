Milan-Verona 2-2: Ibrahimovic in gol nel recupero

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, al 93′, ha pareggiato i conti in Milan-Verona a San Siro: stacco imperioso di testa e palla all’incrocio. Nulla da fare per Marco Silvestri. Giusto tre minuti dopo il gol annullato a Davide Calabria per un fallo in attacco (mano) dello stesso Ibrahimovic sulla sponda area. Milan-Verona 2-2. IBRA PREMIATO PRIMA DEL MATCH: ECCO PERCHÉ >>>