Milan-Verona 1-0, report e tabellino di ‘acmilan.com’ | NEWS

Si inizia dopo 25 minuti di ritardo per verificare le condizioni del campo in seguito al nubifragio che ha colpito Milano nel primo pomeriggio. Dopo 7' interlocutori passiamo in vantaggio alla prima occasione con Leão , lanciato in campo aperto da un recupero a centrocampo di Giroud e abile a battere Montipò in uscita. La partita si sviluppa su ritmi bassi anche a causa del campo appesantito, al 21' gran riflesso di Sportiello che respinge, da distanza ravvicinata, il colpo di testa di Folorunsho. Bella percussione di Leão al 25' - ma senza fortuna - mentre al 31' ci prova Reijnders dal limite con un destro deviato dalla difesa scaligera. L'ultimo acuto del primo tempo è di Giroud al 44': lotta corpo a corpo con Hien che si conclude con un sinistro dal limite controllato da Montipò.

L'inizio della ripresa vede più propositivi gli ospiti, che si fanno vedere in avanti con Ngonge al 51' (tiro sul fondo) e con una girata del subentrato Bonazzoli al 56', parata in sicurezza da Sportiello. Ci riaffacciamo in avanti con una sgroppata di Leão al 62', chiusa da una conclusione di Musah. A metà frazione entrano Loftus-Cheek e Jović, ed è l'inglese a lanciare in profondità Pulisic al 72': i pugni di Montipò dicono di no al nostro numero 11. Spazio anche per Bartesaghi, Okafor e Pobega, e all'86' Musah dopo una lunga progressione impegna Montipò in una parata difficile. I 6' di recupero si aprono con una ripartenza di Okafor su cui non arriva in tempo nessuno, mentre dietro non rischiamo nulla. Al triplice fischio è 1-0 per il Milan!