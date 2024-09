Milan-Venezia, il clean sheet mancava dal 6 aprile: i numeri della partita

2- I rossoneri hanno vinto un incontro di Serie A tenendo la porta inviolata per la prima volta dallo scorso 6 aprile: 3-0 contro il Lecce in quell'occasione.

3- Il Milan ha segnato due gol su rigore nel corso di un primo tempo di Serie A per la prima volta dal 20 aprile 2008, contro la Reggina.

4- Rafael Leão (11 con quello odierno) e Christian Pulisic (10 con quello odierno) sono i due giocatori che hanno fornito più assist in Serie A dall'inizio della scorsa stagione.

5- Il Venezia è la squadra contro cui Théo Hernández ha segnato più gol in Serie A: quattro, in tre incroci. Il francese, inoltre, è l'unico difensore straniero che ha trovato la rete in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A.

6- Christian Pulisic ha sia segnato che servito un assist in un singolo incontro di Serie A per la seconda volta in carriera nella competizione: la precedente lo scorso 18 febbraio, contro il Monza.

7- Ben quattro dei 10 gol segnati da Youssouf Fofana nei cinque grandi campionati europei sono stati messi a segno da inizio marzo in avanti (tre con il Monaco e un con il Milan).

8- Il Milan è andato a segno nel corso dei primi due minuti di gioco in Serie A (1:28) per la prima volta dal 13 novembre 2022, anche in quell'occasione dopo 1 minuto e 28 secondi, con Rafael Leão contro la Fiorentina.

9- Tammy Abraham è stato coinvolto in un gol in due presenze di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2023 (tre in quell’occasione, con la maglia della Roma).

10- Rafael Leão ha servito il suo quarto assist in Serie A a Théo Hernández: solo a Olivier Giroud ne ha forniti di più nella competizione (quattro anche a Zlatan Ibrahimovic). LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic: il tuttofare di Fonseca. E' il vero fulcro del gioco