Milan-Venezia: statistiche, curiosità e dove vederla | Serie A News

"Avere 70mila tifosi a San Siro è una grande dichiarazione d'amore da parte dei nostri sostenitori", le parole alla vigilia di Mister Fonseca. "Per noi è chiaramente anche una responsabilità, vogliamo ripagare il loro supporto e renderli orgogliosi. Tutte le partite sono importanti, soprattutto in questo momento. Io sono fiducioso, dobbiamo restare concentrati sulla partita di domani. Ci siamo preparati per contrastare i punti forti del Venezia".

QUI VENEZIA — Tre partite di alto livello ma un solo punto in classifica fin qui per il neopromosso Venezia. La formazione guidata da Di Francesco ha mostrato coraggio e intraprendenza in questo avvio di Serie A, e se all'esordio è arrivata una sconfitta in rimonta all'Olimpico (3-1 Lazio), lo 0-0 esterno con la Fiorentina e lo 0-1 con il Torino nelle successive due uscite hanno lasciato un sapore diverso. Due risposte importanti, nonostante il ko nel finale di partita contro i granata. La partenza è da considerarsi buona e ora il test di San Siro può renderla ottima. Assente Bjarkason, da valutare le condizioni di alcuni elementi come Altare, Šverko e Haps. Pohjanpalo - il capitano - è tornato a essere il riferimento offensivo nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico dei lagunari.

"Il Milan è la squadra che produce più possibilità di andare in gol, creano tante occasioni dalla corsia di sinistra e hanno tanta qualità in tutti i reparti", ha commentato Eusebio Di Francesco. "Giocheranno davanti a 70mila tifosi, dovremo limitarli per cercare di concedergli meno opportunità e restare in partita".

I NUMERI PRE-PARTITA DI MILAN-VENEZIA —

Il punteggio più frequente tra Milan e Venezia in Serie A è il 2-0 a favore dei rossoneri, finale di cinque incontri, il più recente dei quali il 22 settembre 2021.

Nelle ultime 19 partite casalinghe di Serie A contro squadre neopromosse il Milan è rimasto imbattuto (15V, 4N); i rossoneri non hanno una striscia più lunga dal 2003 (21 in quel caso).

In questo campionato solamente il Napoli (59) ha effettuato più conclusioni del Milan (53) - i rossoneri sono tuttavia quinti per valore di Expected Goals (5.4).

Il Venezia è una delle tre squadre, con Torino e Parma, contro cui Theo Hernández ha realizzato più reti in Serie A (tre) e tra queste è quella contro cui conta meno sfide (solamente due).

DOVE GUARDARE MILAN-VENEZIA — In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN, Sky e NOW. Per guardare Milan-Venezia in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Fonseca. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Davide Di Marco sarà il direttore di gara di Milan-Venezia, gara numero 4 nella massima divisione italiana per il fischietto della sezione di Ciampino. Un solo precedente con i rossoneri, il 3-3 casalingo con la Salernitana del maggio 2024. Ad accompagnarlo gli assistenti Del Giovane e Di Iorio, insieme al quarto ufficiale Marchetti. Fabbri al VAR, assistito da Doveri.

La 4ª giornata di Serie A si aprirà sabato 14 settembre con Como-Bologna alle 15.00, a seguire Empoli-Juventus alle 18.00 e Milan-Venezia alle 20.45. Genoa-Roma sarà il primo lunch match stagionale e aprirà il programma di domenica 15 settembre alle 12.30. Atalanta-Fiorentina e Torino-Lecce gli appuntamenti delle 15.00, Cagliari-Napoli alle 18.00 e Monza-Inter alle 20.45. Due i posticipi di lunedì 16, Parma-Udinese alle 18.30 e Lazio-Hellas Verona alle 20.45.

Questa l'attuale classifica: Inter, Juventus, Torino e Udinese 7; Hellas Verona e Napoli 6; Empoli 5; Lazio, Parma e Genoa 4; Fiorentina, Atalanta e Lecce 3; Milan, Monza, Cagliari, Roma e Bologna 2; Venezia e Como 1. LEGGI ANCHE: Milan Futuro-Ascoli, la diretta live del match >>>