Milan-Venezia, Fonseca: “Vittoria per i tifosi. Importante non prendere gol”

Milan-Venezia 4-0, le parole di Fonseca nel post-partita di 'San Siro'

Sulla carica dei tifosi fuori da 'San Siro': “Un momento molto emozionate avere i nostri tifosi qui che ci aspettavano. Oggi hanno confermato il grandissimo amore che hanno per il Milan. Noi dobbiamo ricompensare questo amore dei tifosi. I giocatori hanno capito il messaggio, abbiamo giocato con tanta energia e abbiamo vinto anche per i nostri tifosi, che meritano l’energia della nostra squadra. Questa vittoria è per i nostri tifosi”.