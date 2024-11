Il dominio dei rigori: come il VAR ha trasformato il calcio moderno

Un dato davvero sorprendente arriva dal Sassuolo , che, pur retrocedendo alla fine della scorsa stagione, ha registrato una media impressionante dal dischetto: 50 gol su 58 tiri, un rendimento pari al 86%. Questo sottolinea come anche le squadre di dimensioni più contenute abbiano avuto l’opportunità di sfruttare numerosi rigori a loro favore. Un altro club che emerge è l’Atalanta, con 53 rigori e un tasso di realizzazione del 74%, che dimostra come alcune squadre sembrano più propense a guadagnarsi calci di rigore rispetto ad altre.

In generale, l’introduzione del VAR ha avuto un impatto importante non solo sulla qualità delle decisioni in campo, ma anche sulle statistiche che emergono, mostrando come il numero di rigori ricevuti possa influenzare i risultati delle squadre, specialmente in partite equilibrate.