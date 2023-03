Milan, ufficiale la squalifica di Giroud. Per Tomori terza sanzione

Il Giudice Sportivo di Serie A ha comunicato, in via ufficiale, la squalifica di Olivier Giroud, attaccante del Milan, all'indomani della partita di 'San Siro' pareggiata 1-1 dal Diavolo contro la Salernitana e nella quale il centravanti francese, classe 1986, ha segnato il suo ottavo gol in campionato.