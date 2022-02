Milan-Udinese, Tonali verso la 50^ presenza da titolare con i rossoneri

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato una statistica che riguarda il match di stasera contro l'Udinese e Sandro Tonali

Tra poche ore il Milan scenderà sul prato del 'Meazza' per disputare la partita contro l'Udinese. La gara sarà valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A e il fischio di inizio è programmato per le 18.50 - e non più alle 18.45 - a causa della protesta contro la guerra in Ucraina. Riguardo il match, Sandro Tonali scenderà in campo, anche in questa occasione, dal primo minuto. Secondo quanto riferisce il Milan sul proprio sito ufficiale, il centrocampista ex Brescia giocherà la partita numero 50 da titolare. Nessun giocatore rossonero ha iniziato più partite da titolare in questa stagione rispetto al classe 2000 (26).