Sottil: “Contento della prestazione. Il rigore? Non c’era e incide”

Andrea Sottil, tecnico bianconero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni. "Nonostante la sconfitta ho visto una buona Udinese. La prestazione dei ragazzi mi lascia contento. Quando non si fanno punti, però, c'è da tenerlo in conto. Ho visto coraggio, personalità, negli episodi dei gol subiti dovevamo fare meglio. Siamo stati sempre in partita, perché non è facile venire a giocare in casa del Milan. C'è rammarico".