Milan, San Siro non tradisce: contro l’Udinese oltre 70mila spettatori

San Siro non tradisce, nonostante la sconfitta di Firenze. Il Milan prepara la sfida all'Udinese e Paulo Fonseca dovrà fare a meno di una pedina fondamentale come Theo Hernandez. Il terzino francese è stato squalificato per due giornate e il tecnico portoghese dovrà trovare una momentanea soluzione. Tuttavia, ciò che certamente non mancherà sarà l'apporto del pubblico rossonero.