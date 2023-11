Milan-Udinese, arbitrerà Sacchi: precedenti e le polemiche a Lecce

Per Milan-Udinese, in programma sabato alle ore 20:45, è stato designato l’arbitro Juan Luca Sacchi. Ecco i precedenti con i rossoneri

Per Milan-Udinese, in programma sabato alle ore 20:45, è stato designato l’arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata; al suo fianco gli assistenti De Meo e Capaldo e il quarto ufficiale Monaldi. Al Var tocca ad Abbattista, coadiuvato da Dionisi. Per l'arbitro non sono molti i precedenti con i rossoneri: nella stagione 20/21 debuttò in un Milan-Sassuolo a porte chiuse, con la vittoria neroverde grazie alla doppietta di Raspadori. Nella stagione successiva fu il direttore di gara al Ferraris contro il Genoa, vinto dal Milan per 3-0 grazie ad una rete di Ibrahimovic su punizione e a due gol di Messias.