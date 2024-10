Marchetti su Reijnders: “Il contatto c’è, ma è completamente accidentale”

Marchetti ha fornito il suo punto di vista su Sky Sport riguardo all'espulsione di Reijnders in Milan-Udinese , che ha lasciato il Milan in dieci uomini. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il contatto c'è, ma è completamente accidentale. In realtà, Reijnders tenta anche di fermarsi. Se fossi nei panni dell'attaccante che è stato abbattuto, comprenderei il potenziale per andare in porta. Tuttavia, non si può ignorare l'intervento. C'è un certo grado di imprudenza, anche se minimo. Purtroppo, Reijnders colpisce col ginocchio il piede dell'avversario. Avrebbe potuto rallentare ulteriormente e non 'scomparire' dal campo. Si tratta di una situazione al limite, ma alla fine la decisione presa è corretta."