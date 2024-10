Milan-Udinese, Pulisic non si ferma: è lui l’MVP della gara

Un altro assist per Chris Pulisic, decisivo anche al rientro dalla sosta in Milan-Udinese. E' lui, secondo acmilan.com, l'MVP della gara

( fonte: acmilan.com ) - Ancora lui, sempre lui, meravigliosamente lui. Christian Pulisic, MVP del mese di settembre, vince anche il premio di migliore in campo in Milan-Udinese . Un assist, il terzo stagionale, per il gol di Chukwueze, e tanta, tantissima qualità fino al fischio finale. Pur non segnando, quella contro i friulani è stata una delle prove più belle di Chris con la nostra maglia, ricca di sacrificio e di tante cose giuste nei momenti adeguati.

Si ferma la sua striscia di quattro gol consecutivi in Serie A, ma arriva il terzo assist in campionato, dopo quelli serviti a Pavlović contro la Lazio e a Fofana contro il Venezia. In questo inizio di stagione, si può letteralmente dire che è sempre stato decisivo, contro l'Udinese è stato un riferimento per la squadra, sia sacrificandosi sia creando pericoli anche in inferiorità numerica, come al 75' quando ha costretto Okoye al miracolo.