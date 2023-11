Milan-Udinese: fuori Krunic per un problema muscolare | Serie A News

Rade Krunic ha giocato soltanto un tempo di Milan-Udinese stasera a 'San Siro'. Il bosniaco sostituito da Yacine Adli per un fastidio

Rade Krunic ha giocato soltanto un tempo di Milan-Udinese stasera a 'San Siro'. Nella ripresa del match tra rossoneri e bianconeri, valevole per la 11^ giornata della Serie A 2023-2024 è infatti entrato, al suo posto, Yacine Adli in cabina di regia. Motivo? Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il bosniaco avrebbe avvertito un fastidio muscolare e, pertanto, è rimasto negli spogliatoi. Già ammonito, Krunic, tra l'altro, non era stato neanche artefice di un primo tempo da ricordare. Segui qui il LIVE testuale di Milan-Udinese da 'San Siro' >>>