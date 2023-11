Milan-Udinese, Pioli: “I tifosi hanno fatto bene a fischiare. Sul rigore …”

Sulla squadra che sembra aver giocato senza fiducia: "Non penso sia stato quello il problema. Forse un po' di sfortuna negli episodi, ma sapevamo di trovare delle difficoltà contro un avversario così piazzato, che non avremmo avuto tante occasioni. Non siamo stati continui. Ma non ci possiamo attaccare a tante cose, dobbiamo giocare meglio a partire dalla prossima partita. Dobbiamo riprendere a giocare come sappiamo già da martedì".

Sui copiosi fischi del pubblico rossonero: "I tifosi hanno fatto bene a fischiare me. Sono meritati. Purtroppo non ho preparato bene la squadra per questa partita. Sperano sempre di applaudirci e di vederci giocare in un certo modo. Oggi non l'hanno visto".

Sull'episodio del rigore decisivo: "Non ho parlato con Yacine Adli, ma anche lì è un episodio dove abbiamo perso palla noi, dovevamo metterci a posto. Dovevamo avere più attenzione, ci prendiamo le nostre responsabilità".

Su Milan-PSG di martedì in Champions League: "Quando ci sono grandi partite ci sono anche grandi possibilità".

