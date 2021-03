Milan-Udinese: Kessié cuore del centrocampo rossonero | News

Milan-Udinese: Kessié ha percorso più di 11mila km

Guardando le statistiche di Milan-Udinese, è risultato che Frenck Kessié sia stato il calciatore del Milan ad aver percorso più chilometri tra i rossoneri. Infatti l’ivoriano ha effettuato 11.846 km, prova di come la sua sia stata l’ennesima grande prestazione in questo campo. Il centrocampista ex Atalanta sta dimostrando di essere un grande calciatore di cui i rossoneri non possono fare a meno. Nel frattempo, il Milan guarda al calciomercato: c’è una novità con il Chelsea che coinvolge Tomori.