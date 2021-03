Milan-Udinese, i convocati di Pioli: assenze importanti | Serie A News

Milan-Udinese, l’elenco dei convocati di Pioli

Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA), tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per Milan-Udinese.

La gara, come noto, è in programma alle ore 20:45 di questa sera, mercoledì 3 marzo, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro, Milano e sarà valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021.

Il Milan di Pioli arriva all’appuntamento momentaneamente da secondo in classifica, con 52 punti, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte in 24 giornate. L’Udinese di Luca Gotti, invece, è al dodicesimo posto, con 28 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte in 24 gare fin qui disputate in questo torneo.

Milan-Udinese, che sarà diretta dall’arbitro Davide Massa di Imperia, si è giocata l’ultima volta il 19 gennaio 2020 e, all’epoca, è terminata 3-2 per i rossoneri in una girandola di emozione. Vantaggio ospite con Jens Stryger Larsen al 6′, pareggio di Ante Rebić (fu il primo gol per il Diavolo) al 48′, quindi gol di Theo Hernández al 71′ e di Kevin Lasagna all’85′ prima della rete della vittoria dei padroni di casa, ancora con Rebić, al 93′.

I rossoneri si presentano alla partita privi di tanti calciatori infortunati: Ismaël Bennacer, Daniel Maldini e Mario Mandžukić, ai quali si sono aggiunti, in seguito all’ultima trasferta in casa della Roma, anche Zlatan Ibrahimović e Hakan Çalhanoğlu. Leggiamo insieme, dunque, l’elenco dei calciatori a disposizione di Pioli per il match contro la squadra di Luca Gotti!

Milan-Udinese, i convocati di Pioli per il match di ‘San Siro’

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori;

CENTROCAMPISTI: Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Kessié, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: R. Leão, Rebić.

