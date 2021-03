Milan-Udinese, arbitra Massa: i precedenti con le squadre | Serie A News

Milan-Udinese, c’è Massa con Banti al V.A.R.

Sarà Davide Massa, classe 1981, della sezione A.I.A. di Imperia, a dirigere Milan-Udinese. La gara, valida per la 25^ giornata di Serie A, è in programma mercoledì 3 marzo, alle ore 20:45, a ‘San Siro‘.

Massa sarà assistito da Filippo Meli e Stefano Alassio; il quarto uomo sarà Francesco Fourneau. Al V.A.R. ci sarà Luca Banti mentre all’A.V.A.R. ecco Luca Mondin.

Massa, in carriera, ha incrociato il Milan in 12 occasioni: lo score recita 5 vittorie del Diavolo, 4 pareggi e 3 sconfitte nei precedenti. L’ultima volta che il fischietto ligure ha diretto i rossoneri risale al 18 luglio 2020, sempre a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Bologna 5-1.

Il direttore di gara di Imperia, quindi, ha arbitrato l’Udinese in 17 circostanze: lo score parla di 6 vittorie dei friulani, 3 pareggi e 8 sconfitte. L’ultima volta che Massa ha diretto i bianconeri risale al 12 dicembre 2020, in occasione di Torino-Udinese 2-3 in casa dei granata. Intanto, dalla Spagna, parlano di un ‘affare già chiuso’ per il Milan del futuro >>>