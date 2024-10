Milan-Udinese, Fonseca: “Che unità di squadra! Pulisic incredibile”

Sulle due gare: "In questo momento valuto più la seconda parte in cui siamo stati insieme, a giocare difensivamente. Se c'erano dubbi che questa squadra sta insieme, oggi l'abbiamo dimostrato. Una parola per i giocatori subentrati: hanno giocato bene per la squadra, lavorato per la squadra, entrati bene con grande spirito. E in questo momento di difficoltà, i tifosi hanno aiutato in maniera decisiva la squadra. Hanno appoggiato la squadra alla grande".

Su Christian Pulisic: "È stato incredibile vederlo giocare in diverse posizioni perché la squadra aveva questa necessità. Vederlo andare di testa, difendere ... Penso che dobbiamo valutare questa partita di Christian, non solo offensivamente con l'assist per Samuel Chukwueze, ma per come ha aiutato la squadra".

Sul ritorno alla vittoria: "Le vittorie portano fiducia. Ma anche in un momento difficile come questo avevamo iniziato con fiducia e personalità. Dobbiamo lavorare sulla continuità. Oggi non abbiamo avuto la possibilità, sotto di un uomo. Ma è questo che voglio vedere dalla squadra. Ora abbiamo una partita difficile, dura, contro il Bruges che è una buona squadra. Ma noi vogliamo vincere".