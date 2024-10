Milan-Udinese, la Fondazione Milan ospita atleti e atlete olimpici e paralimpici

Ringraziando gli atleti rientrati da Parigi e l’intera delegazione per le emozioni regalate questa estate e non solo, il Club rivolge loro un grande in bocca al lupo per le sfide future e per l’avvicinamento alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028. LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic è un top player: partita da leader e numeri record