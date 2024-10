Milan-Udinese, Di Canio: “I nuovi stanno tirando il gruppo”

Al Club di Sky Sport sono stati trattati diversi argomenti e Paolo Di Canio, ex attaccante (anche dei rossoneri) ed ora opinionista sportivo, ha detto la sua su Paulo Fonseca e sul Milan dopo la vittoria di misura, 1-0, a 'San Siro' contro l'Udinese con un Diavolo ridotto in dieci uomini dal 29' per l'espulsione di Tijjani Reijnders. Ecco le sue parole.