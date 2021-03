Milan-Udinese: Castillejo in diffida

Stando a quanto riportato dal giudice sportivo Mastrandrea, con l'ammonizione ricevuta nella gara tra Roma e Milan, Castillejo sarà l'unico diffidato in Milan-Udinese. Per quanto riguarda la situazione cartellini per il resto della squadra, Saelemaekers è ad un giallo dalla diffida, mentre Calabria ha ricevuto la sesta sanzione.