Milan-Udinese, Balzaretti: “Fiducia nei nostri giocatori. Su Samardzic…”

Sul mercato: "Alcune valutazioni, sono premature. Vedremo quando torneranno gli infortunati, ma vogliamo lavorare con i giocatori che abbiamo. Quello che serve alla squadra è la personalità necessaria per fare punti con le grandi".

Su Lazar Samardzic: "Vogliamo tenerlo fino alla fine della stagione, sta dimostrando di essere concentrato sull'Udinese. Deve dimostrare il talento che ha su palcoscenici importanti come quello di stasera".