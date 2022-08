Milan-Udinese 4-2, esordio fortunato in Serie A per De Ketelaere

Charles De Ketelaere ha bagnato il suo debutto in Serie A con una vittoria. L'attaccante belga, maglia numero 90, è entrato infatti al 72' di Milan-Udinese 4-2, oggi a 'San Siro', rilevando un ottimo Brahim Díaz. Poche chance per il fantasista pagato 35 milioni di euro bonus inclusi per mettersi in mostra.