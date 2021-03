Milan-Udinese 1-1: Kessié votato MVP del match | Serie A News

Milan-Udinese 1-1: Kessié è il migliore in campo secondo i tifosi

Franck Kessié votato dai sostenitori rossoneri come miglior giocatore di Milan-Udinese 1-1 a ‘San Siro‘. Ha battuto il capitano Alessio Romagnoli e l’altro difensore centrale, Simon Kjær. Questo il giudizio sulla partita di Kessié espresso dal sito web ufficiale del club rossonero, ‘acmilan.com‘.

“Un altro rigore, dopo quello di Roma, meno prezioso perché non è servito per vincere ma comunque importante e pesante per raggiungere il pareggio a tempo scaduto. Kessié, dal dischetto, è una certezza. Come in campo, dove ha messo ancora una volta grande sostanza nell’arco di tutti i 90′ giocati. Franck, a ‘San Siro‘, ha permesso di riprendere l’Udinese e inchiodare l’1-1 finale. E questo ha spinto i tifosi del Milan a votarlo come MVP della serata. L’ivoriano ha ottenuto il 70% delle preferenze, davanti a Romagnoli, Kjær e Soualiho Meïté.

Kessié ha realizzato il suo 25° gol con la maglia rossonera in campionato (eguagliando Robinho tra i milanisti nella competizione), ha segnato la rete più tardiva del Diavolo in Serie A dall'aprile 2017 (Cristián Zapata nel derby) ed è anche il primo giocatore del Milan con otto rigori all'attivo in una singola stagione di Serie A (da Jérémy Ménez nel 2014/15). Franck, nella partita, è stato anche il giocatori dei suoi con più tiri nello specchio (2) e dribbling positivi (100%), da segnalare anche 7 palloni recuperati".