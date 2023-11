Milan-Udinese 0-1, il commento e il tabellino di ‘acmilan.com’

(fonte:acmilan.com) - Continua il periodo poco felice per il Milan. Contro l'Udinese arriva il secondo ko consecutivo in casa, il terzo in quattro gare - contando anche la Champions League - dopo la sosta. A San Siro, nell'11ª giornata, gli avversari strappano l'1-0 e ottengono la loro prima vittoria in campionato. La gara si è dimostrata difficile, per larghi tratti bloccata e troppo spesso incanalata su binari non favorevoli. E poi quando non gira non gira, perché il Milan è sì rimasto di nuovo a secco di gol segnati ma comunque non meritava di raccoglierne zero. Punito con eccessiva severità da un rigore di Pereyra all'ora di gioco.