Milan-Udinese 0-0 al 45′: partita bloccata con poche emozioni | Serie A News

Milan-Udinese 0-0 al 45′: il racconto del primo tempo

È terminato da pochi minuti, a ‘San Siro‘, il primo tempo di Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A. Match complicato per la squadra di Stefano Pioli, in difficoltà contro una squadra chiusa e ordinata in difesa. Pochi spunti dei rossoneri, che si sono resi pericolosi una sola volta dalle parti di Juan Musso con Samu Castillejo. Lo spagnolo si è messo in proprio provando lo sfondamento centrale, ma ha concluso debolmente verso la porta. Poco altro, con tanta confusione e due cartellini gialli giusti per Ante Rebic e Theo Hernandez. Nella ripresa ci sarà bisogno di ben altro.

