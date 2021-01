Milan-Torino, Vagnati: “Non sono gli unici interessati a Meite, vediamo”

Milan-Torino, le parole di Vagnati nel pre-partita

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima del match di ‘San Siro‘, Milan-Torino. La gara è valida per la 17^ giornata della Serie A 2020-2021.

Queste le dichiarazioni di Vagnati: “Il Milan è uno di quei club che ha messo nel mirino Meite, vediamo. Oggi c’è la partita e non è il momento di parlarne. Vediamo nei prossimi giorni, ma ci sono anche altri club. Non è un’asta, ma c’è più di un’attenzione. Significa che è importante, ha fatto bene a Torino. Vediamo se queste chiacchiere saranno poi tramutate in fatti”.

