Milan-Torino, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Per l'attaccante colombiano si trattava dell'alba della sua seconda stagione in rossonero, dopo che la prima annata l'aveva visto come grande protagonista assoluto. Ben 18 gol in campionato e la capacità di incidere in numerosi incontri, dal momento che Bacca firmò una sola marcatura multipla in tutta la stagione con una doppietta contro il Palermo. Delle 38 presenze stagionali, quindi, in ben 17 era finito sul tabellino dei marcatori dimostrandosi così un punto di riferimento affidabile per l'attacco rossonero. L'auspicio, per quella stagione 2016/17 che partiva con la novità di Vincenzo Montella in panchina - e la sfida, alla prima giornata, all'ex Mister rossonero Siniša Mihajlović - era di un'annata altrettanto ricca di gol importanti.