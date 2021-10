Milan-Torino, Pioli: “Ecco perché a San Siro non sbagliamo più”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Torino, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulle difficoltà della gara: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, con l'avversario che veniva a pressarci. E' stata la partita che ci aspettavamo, nei duelli, nei contrasti. L'abbiamo interpretata molto bene nel primo tempo, l'occasione nel finale per gli avversari ci poteva stare. Ma mi è piaciuta la squadra per come ha interpretato questa partita".