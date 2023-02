Milan-Torino, Pioli: “Piccolo passo in avanti. Sulla posizione di Leao…”

Se è la vittoria della svolta: "Bisogna assolutamente pensare così. Però mi aspettavo una partita difficile contro un avversario che sporca tutte le giocate. Abbiamo faticato, ma abbiamo lavorato tanto dentro la partita. Poi chiaro che il gol ci ha anche sbloccato dal punto di vista mentale e dopo le cose sono state un po' più belle da vedere e un po' migliore dall'inizio della partita. Un piccolo passo in avanti che serviva".

Sulla sua reazione dopo il gol di Giroud: "Mi sono messo le mani sul volto perché ho sentito dei dolori. Lavoriamo tutti i giorni per ottenere i risultati e nell'ultimo mese non ci siamo riusciti, ci ha fatto male sia a livello fisico che mentale. La stagione è ancora lunga. Rifare la Champions sarebbe un bel risultato, ma mancano tante partite. Dobbiamo dare continuità alle prossime partite".

Se già il derby aveva dato indicazioni: "Io credo che l'allenatore debba valutare le prestazioni della squadra e capire dove ripartire. Nelle ultime partite avevamo preso una media di 4 gol a partita. Le caratteristiche per giocare in un altro modo ci sono. Si parla di tre, quattro, non è quello che fa la differenza. Dobbiamo ritrovare più brillantezza, fiducia a livello mentale. Ripartire da una fase difensiva più solida era un nostro obiettivo. poi torneremo a giocare a quattro quando ci saranno i difensori nelle condizioni migliori. La squadra voleva questa vittoria, esserci riusciti è un aspetto positivo. E' il primo passo che dovrà essere continuativo".