Milan-Torino, Juric: “Oggi la mia squadra troppo inferiore all’avversario”

"Gli episodi non li voglio analizzare, il divario era troppo enorme. La mia squadra era troppo inferiore all'avversario. Ho visto gambe diverse, accelerazioni diverse. Non abbiamo fatto bene, ma ho visto un divario enorme in tutto praticamente. La peggior partita da quando sono allenatore del Torino. Oggi non c'era niente da fare. La prima cosa che devo fare ora è rivedere la partita, poi prendere decisioni giuste perché oggi ci sono stati brutti segnali". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>