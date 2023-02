Milan-Torino 1-0, Juric: “Per lunghi tratti abbiamo dominato”

Sulla bella prestazione del Torino : "Abbiamo fatto bene, ma ci voleva più qulità. Perdere dei giocatori importanti non è facile. Abbiamo sbagliato occasioni dove dovevamo fare gol. La partita dell'andata è stata più facile. Questa l'abbiamo dominata a lunghi tratti".

Sul poter fare qualcosa di più: "Dentro di me c'è la consapevolezza che queste gare non riusciamo a vincerle. Sei soddisfatto di tanto cose, ma sei che ti manca qualcosa per vincere".