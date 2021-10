Milan-Torino, Juric: “Loro non hanno mai tirato, abbiamo dominato”

Ivan Juric, tecnico granata, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Torino, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022

Se è mancato coraggio : "Non mi sembra. Oggi i ragazzi hanno interpretato bene la partita, hanno dominato per lunghi tratti, ma ci sono dei limiti che dobbiamo migliorare. So bene da dove si parte, abbiamo alzato molto il livello di gioco. E' un grandissimo peccato".

Sugli esterni che spingono poco : "Aina deve alzare il livello decorosa, per fare il quinto devi andare. Tardiamo un po' ad arrivare, ci vuole qualcosina in più. Bisogna alzare il livello. Oggi abbiamo fatto meglio rispetto ad altre volte comunque".

Su Belotti: "Con due punte non hai scambio di posizione. Belotti deve trovare calma, tranquillità, lavoro quotidiano. Si parla troppo del suo contratto, lasciamolo stare. Dobbiamo pensare solo alla squadra e non al giocatore. Lui è splendido come approccio all allenamenti, ma deve trovare la forma migliore. Per me farà una grande stagione".