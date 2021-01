Milan-Torino, Izzo: “Ci siamo ritrovati, ora non molliamo”

Milan-Torino, le parole di Izzo nel pre-partita

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Il giocatore granata, Armando Izzo, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima del match di ‘San Siro‘, Milan-Torino. La gara è valida per la 17^ giornata della Serie A 2020-2021.

Queste le dichiarazioni di Izzo: “Penso che io e i miei compagni ci aiutiamo a vicenda. Per essere squadra bisogna essere sempre motivati. Non è il singolo che alza il livello, ma il gruppo. Ci siamo parlati e ritrovati, ci siamo trovati in una zona di classifica che non meritiamo. Ora dobbiamo avere fame e cattiveria”.

