Milan-Torino, Giampaolo: “Rigore non dato? Rivedendolo penso ci fosse”

Milan-Torino, le dichiarazioni di Giampaolo nel post-partita

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Marco Giampaolo, tecnico granata, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine del match di ‘San Siro‘, Milan-Torino. La gara era valida per la 17^ giornata della Serie A 2020-2021. Queste le dichiarazioni di Giampaolo.

Sulla sconfitta: “Primo tempo passo indietro. Abbiamo avuto poca personalità, meglio nel secondo tempo con una buona reazione ma ormai la gara era compromessa. Primo tempo poca responsabilità e spirito d’iniziativa. Abbiamo provato a riaprirla nella ripresa”.

Sulla difesa a 4 e il cambio di modulo: “No, non è un discorso di difesa a 3, 4 o 5. Abbiamo fatto grandi partite anche con quel modulo. Nel primo tempo siamo stati spenti, mentre nel secondo ci siamo scrollati di dosso qualche preoccupazione che però non deve esserci”.

Sulle problematiche in attacco: “Belotti è un giocatore generoso, che ama questo tipo di gioco. Partecipa e non aspetta. Io credo che non debba essere sempre innescato in profondità ma fare un passaggio in più. Non sono favorevole ai passaggi lunghi, perché le corse devono essere brevi non lunghe. Nella ripresa siamo stati bravi anche nella conquista alta”.

Su Linetty: “Ha fatto bene il tipo di gioco richiesto, di legare i reparti. Lo sa fare bene. Nel primo tempo siamo stati passivi, con tanti retropassaggi a Sirigu. Non ci sono stati smarcamenti e prese di responsabilità. Mi disturba il fatto che abbiamo giocato 45 minuti e non 95”.

Su Baselli: “Ha appena recuperato, può essere che martedì possa giocare uno scampolo di partita”.

Sul mercato: “E’ qualcosa che si farà, non penso al futuro ma a quello che ho oggi”.

Sul rigore tolto: “Non l’ho rivisto e mi interessa poco. Mi interessano i contenuti in campo, le decisioni non ci riportano indietro. Rivedendolo meglio penso fosse rigore”.

