Milan-Torino, De Ligt positivo al coronavirus: c’è attesa per i tamponi

Ultime Notizie Milan Torino: De Ligt positivo

MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, c’è un po’ di apprensione in casa rossonera. La notizia di ieri, infatti, è che Matthijs De Ligt, difensore centrale della Juventus, è risultato positivo al coronavirus.

Il problema è che solo tre giorni fa si è disputata Milan-Juventus, dove De Ligt ha giocato titolare. C'è dunque attesa per l'esito dei tamponi, che potrebbero anche essere ripetuti nella giornata di oggi. La speranza di Pioli è che non ci siano nuove defezioni, visto che il tecnico ha già parecchi indisponibili tra covid e infortuni.