Milan-Torino, Dalot: “Contenti di riavere Ibra: è pronto” | Serie A News

Milan-Torino, le parole di Dalot nel pre-partita

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Diogo Dalot, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima del match di ‘San Siro‘, Milan-Torino. La gara è valida per la 17^ giornata della Serie A 2020-2021.

Queste le dichiarazioni di Dalot: "Dovremo stare attenti, loro si difendono bene e poi ripartono forte in avanti. Siamo concentrati, siamo primi in classifica e vogliamo rimanerci. Dobbiamo continuare così. Ibra? Siamo contenti di riaverlo, è pronto".