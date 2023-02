Milan-Torino, le curiosità sulla partita di ‘San Siro’ | Serie A News

Tutto ciò che c'è da sapere su Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023. Si gioca stasera alle ore 20:45 a 'San Siro'

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) "Milan e Torino si affrontano a San Siro nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A. La formazione di Pioli con l'obiettivo di riprendere il proprio cammino e invertire il trend di questa stagione contro il Toro, la truppa di Jurić - attualmente al settimo posto in graduatoria - per continuare a stupire. Alla vigilia della sfida, in programma venerdì 10 febbraio alle 20.45, presentiamo alcune curiosità su Milan-Torino.

FATTORE SAN SIRO CONTRO I GRANATA — Il Milan - tra le mura amiche - ha battuto 45 volte il Torino in Serie A (20N, 11P), solo la Roma (50) ha ottenuto più successi interni contro il Toro nel massimo campionato. I rossoneri sono imbattuti da 26 partite casalinghe di Serie A contro il Torino, grazie a diciotto successi e otto pareggi. Il Torino non ha trovato il gol in undici delle ultime 14 sfide in casa rossonera in Serie A, tra cui tutte le ultime cinque - l'ultimo nell'agosto 2018, Baselli al 91' di Milan-Torino 3-2.

CARATTERISTICHE DI SQUADRA — Il Milan, insieme a Inter e Juventus, è la squadra che ha realizzato più gol in seguito a un contropiede in questa Serie A (cinque), mentre il Torino è una delle cinque formazioni a non aver ancora trovato la rete da questa situazione di gioco in campionato. I rossoneri hanno mandato in gol 14 giocatori in questo campionato, solo Napoli (15) e Atalanta (16) ne contano di più nel torneo. Il Milan è la squadra che - in percentuale - ha vinto più duelli in questa Serie A (54%), mentre il Torino (47%) è penultimo in questa classifica dietro solo allo Spezia (46%).

ISPIRAZIONE OFFENSIVA — Il Torino è la vittima preferita in Serie A di Ante Rebić: cinque reti per il croato contro i granata, inclusa la sua prima marcatura (18 maggio 2014 con la Fiorentina) e la sua unica tripletta (12 maggio 2021 con il Milan) nella competizione. A proposito di marcature multiple, la seconda di tre doppiette di Theo Hernández in Serie A è arrivata proprio contro il Torino, il 12 maggio 2021. In quattro sfide contro il Torino in massima serie, Brahim Díaz ha trovato un gol e due passaggi vincenti – contro nessun'altra squadra ha partecipato a così tante reti in campionato. Infine, Olivier Giroud ha trovato il gol contro il Torino - nell'ottobre 2021 - nella sua unica sfida casalinga contro i granata nel massimo campionato.

TECNICI A CONFRONTO — Stefano Pioli ha vinto 10 partite di Serie A da allenatore contro il Torino (7N, 3P), solamente contro Bologna (11) e Cagliari (12) ha ottenuto più successi nella competizione. Negli otto confronti con Ivan Jurić in Serie A, il tecnico rossonero ha ottenuto tre vittorie, mentre tre pareggi e due sconfitte completano il conteggio. L'attuale allenatore granata ha vinto due dei suoi 10 confronti con il Milan in Serie A, quattro pareggi e quattro vittorie rossonere nelle restanti occasioni.