Milan-Torino, crocevia fondamentale: i rossoneri devono rialzarsi | News

Ultime Notizie Milan Torino: bisogna ripartire

MILAN NEWS – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma su Milan-Torino, gara che si giocherà questa sera a San Siro. Pioli è ancora in emergenza infortuni, visto che dovrà fare a meno anche di Hakan Calhanoglu, uno dei leader tecnici della squadraò.

La partita di oggi contro il Torino rappresenta un crocevia davvero importante per il Milan, che vuole rialzarsi dopo la sconfitta con la Juventus. Una vittoria sarebbe fondamentale, anche se, come detto, mancano tanti giocatori come Bennacer, Saelemaekers, Rebic, Ibrahimovic e appunto Calhanoglu. Questa dovrebbe essere l'ultima gara in emergenza, visto che contro il Cagliari dovrebbero rientrare diversi giocatori, tra cui il totem svedese.