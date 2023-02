Milan-Torino 1-0 al 90′: super gol di Giroud, il Diavolo torna a sorridere!

Milan-Torino 0-0: il racconto del secondo tempo

Dopo un primo tempo scarno di emozioni, il secondo tempo inizia subito con i botti. Al 53esimo il Milan sfiora il gol con Leao. Grande azione in contropiede dei rossoneri, con Giroud che lancia Leao: la palla è un po' lunga, il portoghese ci arriva e tira, ma Milinkovic si oppone. Due minuti più tardi, un tiro debole e innocuo di Sanabria dalla distanza stava per sorprendere Tatarusanu che vede la palla all'ultimo. Il portiere rossonero para in due tempi. Nemmeno un minuto dopo, gigantesca occasione da gol per il Milan con Giroud. Brahim Diaz danza sul pallone e serve in uno spiraglio Giroud che calcia a botta sicura: Milinkovic non trattiene, poi agguanta la sfera in prossimità della linea di porta. Il Torino non ci sta ed è ancora Sanabria provare ad impensierire Tatarusanu. Il numero 9 tenta il tiro dalla distanza, ma la palla viene deviata ed esce fuori di poco alla sinistra del portiere rossonero.