Milan-Torino 0-0 al 45′: qualche brivido per un Diavolo troppo timido

È terminato il primo tempo di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il racconto dei primi 45' di gioco

Enrico Ianuario

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023 in svolgimento a 'San Siro'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco tra i rossoneri di Stefano Pioli e i granata di Ivan Juric.

Milan-Torino 0-0: il racconto del primo tempo — Primo tempo che vede il Milan partire subito forte, tanto che al primo minuto Theo prova subito un tiro che, però, vola alto sopra la traversa. Il primo quarto d'ora del match, in realtà, non ha dato grandi emozioni. Anzi, il Milan in realtà ha fatto fatica in fase di costruzione, tanto da perdere qualche pallone di troppo. Fortuna per Pioli e i suoi ragazzi che il Torino non approfitta mai delle sbavature difensive. Al 17esimo, però, la squadra di Juric inizia a rendersi pericoloso con Sanabria, il quale tira dalla distanza con la palla che esce non di molto alla sinistra di Tatarusanu. Tre minuti più tardi, ci prova ancora il numero 9 granata: un suo tiro dentro l'area di rigore viene splendidamente respinto Tatarusanu. Molto bravo il portiere del Milan a respingere un tiro forte da distanza non troppo lontana.

Il Milan non ci sta e cerca, seppure timidamente, di mettere apprensione alla difesa del Torino. Al 27esimo, Theo Hernandez premia un taglio in profondità di Leao: il portoghese opta per un cross rasoterra, forse avrebbe potuto anche calciare in porta. Due minuti più tardi, il terzino francese prova un tiro ma calibra malissimo il tiro. Al 36esimo brivido per il Milan. Kjaer, proteggendo il pallone in attesa dell'uscita di Tatarusanu, clamorosamente cade a terra e, a momenti, non causava un contatto falloso da rigore ai danni di Sanabria. L'attaccante del Torino protesta, ma il contatto è troppo lieve per assegnare il penalty. Quattro minuti più tardi, calcio di punizione per il Milan: sugli sviluppi di questo calcio piazzato, la sfera finisce tra i piedi di Saelemaekers che, però, spara alto.

Da lì a fine tempo nessuna azione pericolosa, né da una parte né dall'altra. Il Milan ha rischiato qualcosa in difesa, ma tutto sommato ha retto bene alle avanzate dei calciatori di Juric. Il problema, però, rimane sempre lo stesso: rendersi pericoloso in avanti. Vedremo, dunque, se nel corso della ripresa i ragazzi di Pioli riusciranno ad impegnare Milinkovic, il quale non ha effettuato nessuna parata fino ad ora. Segui il LIVE del secondo tempo di Milan-Torino da 'San Siro' >>>