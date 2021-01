Milan-Torino 2-0 al 90′: rossoneri a +4 sull’Inter | Serie A News

Milan-Torino 2-0 al 90′: il racconto della partita

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – È terminato da pochi minuti, a ‘San Siro‘ il match Milan-Torino, gara valida per la 17^ giornata della Serie A 2020-2021. Ecco com’è andata la partita tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i granata dell’ex Marco Giampaolo.

Primo tempo

Ecco come sono andati i primi 45′ di gioco tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i granata dell’ex Marco Giampaolo. Prima importante occasione rossonera al 17′ con Calabria che mette bene in mezzo all’area, ma Izzo anticipa Hauge all’ultimo secondo. Il Milan passa al 25′: Theo conduce e passa a Brahim Diaz che serve alla perfezione Leao. Il portoghese davanti alla porta di Sirigu segna di destro e sblocca il risultato. Al 35′ il Milan trova il raddoppio! Brahim Diaz subisce fallo da Belotti, Maresca in un primo tempo lascia correre e non fischia. Il Var lo richiama e il fischietto campano concede il penalty. Dal dischetto Kessie fa 2-0 spiazzando Sirigu. Da segnalare una pessima gestione dei cartellini: per il Milan giallo a Brahim Diaz, Romagnoli e Tonali.

Secondo tempo

La ripresa comincia con Linetty in campo al posto di Gojak nel Torino. Al 49′ Maresca concede il penalty al Toro per fallo di Tonali su Verdi. Ma dopo l’intervento del Var ancora una volta il fischietto partenopeo è costretto a cambiare la decisione perché è l’ex Napoli e Milan a tirare un calcio al regista rossonero. Nell’occasione Tonali chiede il cambio ed entra Dalot, con Calabria spostato a metà campo. Al 60′ fuori Brahim Diaz e dentro Calhanoglu, col turco partito dalla panchina per un problema alla caviglia. Anche nella ripresa continua la discutibile gestione dei cartellini di Maresca: stupisce in particolar modo il giallo a Leao (per simulazione) dopo un intervento di Murru sul portoghese. L’attaccante portoghese, diffidato, salterà la trasferta di Cagliari. All’84’ dentro Ibra e Daniel Maldini, fuori Leao e Hauge.

